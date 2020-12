Cidades Festas simultâneas geram aglomeração de aproximadamente 250 pessoas em Valparaíso De acordo com informações da investigação, vários adolescentes foram encontrados nas festas, assim como uma grande quantidade de bebida alcoólica

Duas festas que aconteceram simultaneamente, em bairros distintos de Valparaíso de Goiás, município do entorno do Distrito Federal, geraram uma aglomeração de aproximadamente 250 pessoas durante esse fim de semana. Os locais foram flagrados e fechados após uma operação em conjunto da Polícia Militar (PM), da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar e o Código de posturas d...