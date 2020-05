Cidades Festa de Trindade: romaria virtual do Divino Pai Eterno é cancelada Decisão atende a pedido do MP-GO, que justificou que, mesmo com as cerimônias realizadas à distância, a manutenção da festividade poderia atrair fiéis que insistissem em manifestar a fé presencialmente

O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Robson de Oliveira Pereira, enviou ofício ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), na segunda-feira (25), cancelando a romaria virtual da Festa de Trindade, que estava prevista para o período de 26 de junho a 5 de julho. Devido à pandemia do novo coronavírus, a festa seria realizada de forma remota, apenas por m...