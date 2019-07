Uma confraternização de agentes da Polícia Civil acabou em tiros no último sábado (13), no Setor Morais, região central de Goiânia. O caso está sendo investigado pela corregedoria do órgão, que já ouviu todos os envolvidos na ocorrência. Um dos disparos teria acertado uma caminhonete de cor prata, que será periciada.

Por nota, a Polícia Civil informou que instaurou procedimento investigatório já no dia do fato, ainda no plantão. “A Polícia Civil reforça que não compactua com nenhum desvio de conduta praticado por Policial Civil, seja durante o expediente de trabalho ou período de descanso”, diz trecho da nota.

A reportagem entrou em contato com o delegado titular da Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil, Breynner Vasconcelos Cursino, mas ele preferiu não fazer declarações e disse que as informações serão concentradas na assessoria de comunicação.

A reportagem também tentou entrar em contato, por ligação telefônica e aplicativo de mensagem, com o delegado geral Odair José Soares, mas não obteve resposta até as 18h11 desta segunda-feira (15).