Festa de luxo clandestina com filho 04 de Bolsonaro é encerrada em Goiânia

Atualizada às 13h30. Uma festa de luxo clandestina foi encerrada, na noite deste sábado (27), em Goiânia. No evento, estavam mais de mil pessoas e entre elas o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro, mais conhecido como o 04. Em uma foto, Jair aparece sem máscara e ao lado de dois jovens. As informações são do G1 Goiás....