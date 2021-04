Cidades Festa clandestina com adolescentes e crianças é encerrada em Goiânia Grupo estava reunido em uma chácara no Setor São Judas Tadeu

Uma festa clandestina com 149 pessoas foi encerrada na tarde deste domingo (4) em uma chácara no Setor São Judas Tadeu, em Goiânia. A propriedade fica próxima no quilômetro três da GO-080, as margens do João Leite. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), dentre os presentes estavam 39 adolescentes e nove crianças. Ainda segundo a equipe, havia som automotivo e depr...