Cidades Festa clandestina com 200 pessoas é encerrada no Lago Azul, em Três Ranchos, após denúncia Um participante do evento foi autuado por tráfico de drogas e o responsável pelo evento multado

Aproximadamente 200 pessoas, sendo uma criança de nove anos, foram flagradas, neste fim de semana, em uma festa clandestina em uma chácara às margens do Lago Azul, em Três Ranchos, no Sudeste de Goiás. As equipes da Polícia Militar e do Meio Ambiente chegaram até a propriedade após uma denúncia anônima. Na chácara, segundo informações da TV Anhanguera, os age...