Cidades Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, sofre acidente de carro em São Paulo A assessoria do cantor informou que Fernando perdeu o controle do veículo devido à chuva forte.

O cantor Fernando, da dupla com Sorocaba, sofreu um acidente após perder o controle do carro na Rodovia dos Bandeirantes na manhã desta terça-feira (22). De acordo com informações do portal G1, ele foi encaminhado para um hospital particular em Jundiaí, fez exames e passa bem. A assessoria do cantor informou ainda que Fernando perdeu o controle do veículo...