Cidades Feriado teve lotação e falta de máscaras em Goiás Primeiro final de semana prolongado desde a reabertura das atividades comerciais e turísticas no Estado gerou preocupação nas autoridades pelo risco de aumento de casos de Covid-19

No primeiro feriado prolongado desde junho, quando as atividades comerciais e de turismo no Estado tinham restrições de funcionamento, os turistas em Goiás fizeram do final de semana do 7 de Setembro uma diversão sem distanciamento social e sem seguir os protocolos sanitários adequados para combater o contágio do coronavírus (Sars-CoV-2). A maior parte das cidades tur...