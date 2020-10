Cidades Feriado inicia com aglomerações em Pirenópolis Apesar de controles, pessoas circularam próximas umas das outras no município. Também houve banho proibido em rio

A noite deste sábado (10), que marca o início do feriado prolongado, em Pirenópolis, município a cerca de 120 quilômetros de Goiânia, foi marcada por aglomerações nas ruas centrais da cidade histórica. A Rua do Lazer teve a maior movimentação, mesmo com a adoção de barreira sanitária e outros protocolos de segurança contra o coronavírus. À tarde, a circulação de pes...