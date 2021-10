Cidades Feriado de 12 de outubro pode ter pancadas de chuva e trovoadas em Goiânia A temperatura máxima pode chegar aos 32°C, e a umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 90%

O Feriado do dia 12 de outubro pode ser de chuva em Goiânia e grande parte de Goiás. Segundo o boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), na capital, o tempo será de sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32°C, e a umidade relativa do ar deve variar e...