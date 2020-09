Cidades Feriadão: Semma interdita bar e encerra festas em Aparecida de Goiânia Segundo a secretaria, entre sexta-feira (4) e domingo (6), cinco veículos com som automotivo foram apreendidos na cidade

No último fim de semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (Semma) com apoio da Polícia Militar (PM), encerrou festas clandestinas, interditou um bar e uma distribuidora de bebidas que geraram aglomeração no município, por descumprimento do decreto que proíbe aglomeração durante a pandemia. Segundo a secretaria, entre sexta-feira (4) e doming...