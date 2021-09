Cidades Fenaj e Sindjor emitem nota de repúdio após ataques que derrubaram conta do Mais Goiás no Instagram Segundo as entidades, os ataques foram motivados por contas de redes sociais bolsonaristas, após a publicação de um artigo pelo jornalista Pablo Kossa. “A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia”, diz o documento

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas de Goiás (Sindjor) emitiram uma nota de repúdio depois do ataque promovido nas redes sociais que derrubou a conta do veículo de notícias ‘Mais Goiás’ no Instagram, no último domingo (12). “O Sindjor e a Fenaj ressaltam que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia e que ataques contra o...