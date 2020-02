Cidades Feminismo em pauta no carnaval mais tradicional de Goiás Em um grito por respeito, blocos feministas lotaram as ruas da antiga capital

Com adesivos, faixas, cartazes e um som de emocionar a festa, as mulheres tomaram as ruas da Cidade de Goiás na tarde deste domingo (23) e mostraram que o carnaval, mais do que nunca, também é político e serve como forma de protesto e luta por direitos iguais, por respeito e pelo fim da violência. A ação foi apenas uma do carnaval da cidade que traz como tema em 2020...