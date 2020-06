Cidades Feiras especiais em Aparecida de Goiânia retornam na próxima semana Anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Mendanha após se reunir com 48 feirantes de todas as regiões da cidade para discutir o processo de reabertura

O prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha confirmou nesta segunda-feira (1) o retorno do funcionamento das feiras especiais. O anúncio foi feito durante uma reunião com 48 feirantes de todas as regiões da cidade. No encontro, também foi discutido o projeto de escalonamento por macrorregião, que está sendo discutido e elaborado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento a...