Cidades Feiras especiais de Goiânia acontecerão no meio da semana Novos dias e horários de funcionamento foram anunciados agora há pouco pela Prefeitura de Goiânia, mas feirantes insistem no sábado e domingo

A Prefeitura de Goiânia vai transferir o funcionamento das feiras que são realizadas aos finais de semana para outros dias no meio da semana, enquanto durar o decreto para contenção do coronavírus, que restringiu do comércio aos sábados e domingos aos serviços essenciais. Mas os feirantes goianos não concordam e ameaçam recorrer à Justiça pedindo a liberação do funcionamento d...