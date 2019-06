Cidades Feirantes voltam a pedir ampliação do espaço da Feira Hippie, em Goiânia

Uma nova reunião entre feirantes e a Prefeitura de Goiânia deverá debater a possibilidade de ampliação do espaço destinado às bancas na Feira Hippie, que funciona em local provisório desde o último dia 22, devido às obras de revitalização da Praça do Trabalhador. Comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia e integrante do Gabinete de Gestão Integrada Munic...