Cidades Feirantes reclamam da poeira e dos locais das barracas no novo ponto da Feira Hippie A expectativa é ao longo da semana representantes da Prefeitura de Goiânia e dos feirantes voltem a discutir sobre a montagem das barracas

O primeiro final de semana de funcionamento da Feira Hippie no local improvisado para permitir as obras de revitalização da Praça do Trabalhador, em Goiânia, foi confuso, tumultuado e repleto de poeira. Feirantes reclamaram da indefinição sobre as novas posições das barracas e temem que o problema continue no próximo fim de semana. "Eu tinha uma boa expect...