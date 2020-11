Cidades Feirantes querem volta para Praça do Trabalhador só em 2021 Prefeitura projeta entrega de obra para o fim do ano. Trabalhadores acreditam que ficar onde estão pode ajudar na recuperação das perdas provocadas por transtornos e pela pandemia

Depois de um ano cheio de contratempos e prejuízos, os feirantes da Hippie esperam melhora nas vendas. Com a aproximação do Natal, os vendedores acreditam que vão lucrar para amenizar as perdas acumuladas em 2020, mas mesmo com a previsão de conclusão das obras da Praça do Trabalhador marcada para 31 de dezembro, eles desejam que a discussão para o retorno dos feirantes p...