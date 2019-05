Cidades Feirantes querem continuar na região

Um grupo de feirantes da Hippie compareceu ao Paço Municipal no final da tarde de ontem para acompanhar a reunião de apresentação do projeto de revitalização da Praça do Trabalhador. Uma comissão com cinco representantes foi formada para acompanhar do lado de dentro de uma das salas no Bloco B do Paço enquanto o restante esperava apreensivo.Feirante e diretora da associação que repre...