Cidades Feirantes da Hippie querem obra só em 2020 Trabalhadores decidem em assembleia da associação reivindicar à Prefeitura de Goiânia que revitalização ocorra no ano que vem

Os trabalhadores da Feira Hippie, realizada nos fins de semana na Praça do Trabalhador, no Centro de Goiânia, decidiram, em assembleia realizada na tarde de ontem, propor à Prefeitura que a revitalização no espaço seja iniciada apenas em 2020. A proposta será levada ao prefeito Iris Rezende (MDB) em uma reunião amanhã. A programação inicial do Paço Municipal é para que as o...