Cidades Feira Hippie volta, mas trabalhadores mantêm desejo do funcionamento às sextas Feirantes estão otimistas, mas afirmam que sábado e domingo não são suficientes. Presidente da associação diz que conversa sobre feira em Aparecida de Goiânia está adiantada

O primeiro fim de semana de funcionamento da Feira Hippie em Goiânia apenas no sábado e no domingo ocorreu com tranquilidade. Feirantes que participaram dos dois dias de vendas informaram que o sábado teve movimento bem maior, gerando até aglomeração em alguns locais. A maior parte dos comerciantes ouvidos pela reportagem diz estar otimista com a retomada, mas garante que...