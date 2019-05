Cidades Feijoada Beneficente arrecada dinheiro para a ampliação do centro cirúrgico do Hospital Araújo Jorge O convite custa 35 reais por pessoa e crianças menores de oito anos não pagam

A Divisão de Voluntários do Hospital de Câncer Araújo Jorge realiza neste sábado (18), no Clube Antônio Ferreira Pacheco, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia, a 29ª edição de sua Feijoada Beneficente, um evento que já faz parte da história da instituição. Em 2019, todo o dinheiro arrecadado na feijoada será direcionado à ampliação do centro cirúrgico do hospital, eleva...