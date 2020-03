A Federação Espírita do Estado de Goiás (Feego) informou, nesta sexta-feira (13), que todas as suas atividades internas estão suspensas por tempo indeterminado como medida de cautela contra o novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a entidade, estão interrompidas as reuniões públicas, os estudos e cursos, as ações de evangelização da infância e juventude e o atendimento fraterno e espiritual.

A medida foi adotada a fim de evitar grandes aglomerações devido ao elevado número de pessoas que, diariamente, utilizam o espaço físico, segundo a Feego.

“A Federação Espírita do Estado de Goiás (FEEGO) se une ao Governo de Goiás e à Prefeitura de Goiânia no combate ao avanço do coronavírus 2019 (Covid-19), com a certeza de que a pandemia será controlada se todos fizerem a sua parte”, diz o comunicado.