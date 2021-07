Cidades Fecomércio recua sobre alíquota única do IPTU em Goiânia Prefeitura e setor empresarial discutem junto com outras entidades mudanças na forma de cobrança de impostos

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) divulgou nota nesta quarta-feira (14) recuando de posicionamento anterior e afirmando que não propõe que o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) seja feito a partir de uma alíquota única em Goiânia. Na segunda-feira (12), o presidente da entidade, Marcelo Baiocchi, hav...