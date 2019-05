Vida Urbana “Fechar é prejudicial”, diz SMS sobre interdição no Materno-Infantil Secretária Fátima Mrue manifesta preocupação com a possibilidade de interrupção no atendimento na única unidade de Goiânia preparada para casos de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

Secretária Municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrue manifestou preocupação com a possibilidade de interdição do Hospital Materno Infantil (HMI), a unidade referência do Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia para obstetrícia e pediatria, mas não acredita que isso ocorra. “Fechar uma unidade dessas é muito prejudicial para a população”. Para ela, as adequações prec...