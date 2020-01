Cidades Fechamento envolve escolas com poucos alunos

Das 40 coordenações regionais de educação, O POPULAR conseguiu informação com 26. Nem todas passaram pelo processo de reordenamento, mas em muitas delas a municipalização das turmas de 1º ao 5º ano se ainda não foi concretizada já está no planejamento para os próximos anos. “Esse procedimento (junção das unidades) acaba sendo mais comum no interior, onde o número de alu...