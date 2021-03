Cidades Fechamento do comércio em Goiânia deixa ônibus cheios e carros vazios No primeiro dia de restrição de atividades, transporte coletivo fica lotado nos horários de pico, enquanto motoristas de aplicativo reclamam da falta de clientes

O fechamento de parte dos comércios e empresas de serviços em algumas cidades da região metropolitana de Goiânia, especialmente a capital, Aparecida de Goiânia e Trindade, não resultou em um dia tranquilo para quem teve de utilizar o transporte coletivo. Desde as primeiras horas do dia, ônibus cheios, com passageiros em pé, e grandes filas nos terminais foram as cenas ...