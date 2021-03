Atualizada às 20h41

As restrições adotadas pelas prefeituras da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) que visam a reduzir a circulação do coronavírus (Sars-CoV-2) devem continuar valendo por pelo menos mais sete dias. Os gestores municipais das localidades se reuniram durante todo este sábado (6) e ficaram acertadas: a continuidade das ações para restringir a circulação de pessoas e a manutenção do transporte coletivo rodando. Também ficou definido que haverá maior fiscalização para o cumprimento das determinações seja no comércio ou nos deslocamentos por ônibus.

Os municípios devem editar novos decretos neste domingo (6). A prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou nota informando que as medidas restritivas devem ser mantidas por mais sete dias. No texto, a administração da cidade afirma que após este período, vai adotar o modelo de isolamento social intermitente por escalonamento regional. O POPULAR apurou que podem ser feitas pequenas alterações em Goiânia e Aparecida como a permissão de serviço de entrega para distribuidoras de bebidas e lanchonetes. Por outro lado, os supermercados só poderão permitir a entrada de um membro de cada família.

Os prefeitos dos municípios da RMG estiveram reunidos durante todo este sábado para tratar da manutenção das normas que restringem o funcionamento do comércio, indústria e serviços bem como do funcionamento do transporte coletivo. Os gestores sofrem grande pressão do setor produtivo para flexibilizar as medidas. Conforme O POPULAR mostrou, lojistas sugeriram a volta das atividades, porém sem a circulação dos ônibus. Este ponto, aliás, é um dos mais polêmicos. Pela manhã, os administradores dos municípios formaram maioria pela paralisação serviço, entretanto, o chefe do Executivo da capital, Rogério Cruz (Republicanos), foi contra. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) é a favor da continuidade da circulação dos veículos.

De acordo com o texto dos decretos publicados no último domingo (28), a possibilidade do retorno das atividades comerciais só é admitida caso a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) permaneça menor que 70% por cinco dias consecutivos. Entretanto, este indicador se manteve acima de 95% na região ao longo desta semana.

A proposta que vinha sendo discutida pelo setor produtivo desde o meio da semana era a de instituir regras rígidas em protocolos que permitissem o funcionamento das empresas, mesmo com restrições de horários ou dias. A coluna GIRO, do POPULAR, já havia adiantado que apesar de as prefeituras estarem tentando segurar o decreto por pelo menos duas semanas, o empresariado fazia pressão em prol da retomada.

Boletim

O informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, atualizado neste sábado ao meio dia, aponta que nas últimas 24 horas foram contabilizados 92 novos casos de Covid-19 e três óbitos. Assim, os dados somam 115.648 registros da doença e 2.751 vidas perdidas. No documento virtual consta também que 111.483 pessoas se recuperaram da infecção. As internações em UTI somam 3.915.

Os dados estaduais, atualizados 12h30 deste sábado, informam 24 óbitos em 24 horas com o total desde o início da pandemia de 8.903 vidas perdidas. Com mais 521 casos, este indicador chegou a 412.281.

Diante do cenário, o governador Ronaldo Caiado (DEM) falou a interlocutores que é preciso alertar os empresários que para o plantão de uma UTI funcionar é necessário o trabalho de uma grande equipe. O chefe do Executivo estadual ressaltou que mesmo com a dificuldade na aquisição de equipamentos de alta complexidade em saúde, pode chegar o momento de haver leitos montados, mas sem gente para operar, dada a escassez deste tipo de mão de obra.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da SMS, publicou mais um edital para a contratação de profissionais para atendimento de casos da Covid-19. São 560 vagas com salários que variam de R$ 2.200 a R$ 15.688,76.