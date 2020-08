Cidades Fechados bares que funcionavam como casa clandestina de jogos em Valparaíso de Goiás Operação Jogo Sujo, da Polícia Civil, identificou locais que, além de aglomerar pessoas, dispunham de máquinas caça-níquel, que foram apreendidas. Três pessoas acabaram presas

Três bares que funcionavam como casas de jogos clandestinos foram fechados nesta quinta-feira (27), pela Polícia Civil, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Três pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia local. Elas foram autuadas por contravenção de jogos de azar. A ação resultou na apreensão de sete máquinas caça-níqueis. De acordo com a ...