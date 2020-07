Cidades “Febre e cansaço podem ser indicação para internação em enfermaria”, afirma Ismael Alexandrino Secretário de Estado de Saúde pede que municípios solicitem internações antes que seja necessária UTI, a fim de diminuir as complicações da Covid-19

O secretário de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino afirmou, nesta sexta-feira (03), que as orientações para casos mais leves de Covid-19 serão alterados nos próximos dias. O pedido é para que, principalmente as secretarias municipais de Saúde do interior do Estado solicitem internações de pacientes que estejam com sintomas como febre e “algum nível de cansaço” e...