Cidades Fazer festinha em Rio Verde pode render até R$ 13 mil em multa Regra passa a valer nesta sexta-feira (22). Na primeira ocorrência, multa é de R$ 3 mil, mas se o morador reincidir, valor é de mais R$ 10 mil

A partir desta sexta-feira (22), o morador que for flagrado fazendo festa em Rio Verde será multado em R$ 3 mil. No caso de reincidência, o responsável pela casa receberá nova multa no valor de R$ 10 mil. A medida foi tomada como forma de evitar aglomerações durante o período de quarentena. As denúncias podem ser encaminhadas para a Guarda Civil Metropolitana, Polícia M...