Cidades Fazendeiro goiano é investigado por ameaças ao governador do DF O fazendeiro, que fez as tentativas de intimidação em vídeo, já foi levado á delegacia por ter supostamente ferido um homem com uma faca durante uma manifestação em Goiânia

O fazendeiro goiano André Luiz Bastos Paula Costa está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por ameaças feitas em vídeo ao governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Nas gravações apuradas, André Luiz, que tem histórico de violência em manifestações, xinga o chefe do Executivo e diz que vai mostrar a ele com quem “mexeu”. As informações são do Metrópoles. As ameaça...