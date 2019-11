Cidades Fazendeiro e quatro animais morrem após queda de raio em Quirinópolis A esposa da vítima suspeitou da demora do marido e chamou ajuda para tentar encontrar o homem

O fazendeiro Jorge Luiz de Souza, de 64 anos, e quatro animais da sua propriedade – um cavalo, duas vacas e um bezerro, morreram em Quirinópolis, região Sul de Goiás, no último domingo (24), em decorrência de uma descarga elétrica. Como consta na ocorrência registrada pela Polícia Civil, obtida pelo site G1 Goiás, a vítima saiu para apartar as vacas no curral, que fi...