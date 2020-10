Cidades Fazendeiro de Rio Verde morre ao cair de trator e ser atingido por uma das rodas da máquina Shane Miller era casado, mas não tinha filhos

O agricultor Shane Miller, de 30 anos, morreu na noite de terça-feira (27), após cair do trator em que estava trabalhando no plantio de soja e ser atingido por uma das rodas da máquina, em Rio Verde. Segundo testemunhas, o dono da fazenda estava usando o trator para puxar uma plantadeira, caiu do veículo em movimento e morreu na hora. De acordo com a TV Anhang...