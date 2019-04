Vida Urbana Fazendeiro acusado de matar vereador de Hidrolândia é solto e aguardará julgamento em liberdade De acordo com a acusação, Livertino da Silva não aceitava que o parlamentar se relacionasse com sua filha

O fazendeiro acusado de matar o vereador de Hidrolândia Francisco Alves de Souza foi solto na noite deste sábado (27), do presídio de Senador Canedo, após passar um mês preso. A soltura foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu pela liberdade de Livertino Silva, de 72 anos, até o julgamento final do processo. A defesa...