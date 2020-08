Cidades Fazendeiro é preso suspeito de tentar matar vizinho em Goiás Tentativa ocorreu no último dia 17 em uma estrada vicinal

Um fazendeiro foi preso preventivamente em Caipanônia, no Sudoeste de Goiás, suspeito de tentar matar um vizinho que utilizava uma estrada vicinal há dez anos no limite entre as propriedades. O crime aconteceu no último dia 17 quando o suspeito encontrou a vítima nesta estrada e obrigou-a a se ajoelhar para depois efetuar três tiros no rosto. Ferido, o homem conseg...