Fazendeiro é preso suspeito de desviar curso de rio em Mineiros Com ele, a polícia também encontrou uma arma de fogo sem registro

Um homem de 69 anos foi preso após ser flagrado realizando obras sem autorização ambiental em um rio da na zona rural de Mineiros, no sudoeste do Estado. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade acionou a Polícia Civil do município e constatou que o fazendeiro estava alterando o curso natural das águas. Os maquinários que eram utilizados pelo homem foram ...