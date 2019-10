Cidades Fazendeiro é flagrado provocando queimada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás Fiscais do Ibama notaram a fumaça durante uma ronda e localizaram o suspeito. A área afetada ainda está sendo calculada e multa deve ser de R$ 1 mil por hectare queimado

Um fazendeiro foi flagrado ateando fogo em uma área de vegetação na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, na Região Norte do Estado, na última segunda-feira (30). Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) viram a fumaça durante uma ronda de rotina e encontraram o suspeito, que foi autuado por realizar queimada sem autorização e por desrespeitar o decreto p...