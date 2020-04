O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO) criou uma linha direta para que profissionais denunciem a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) durante o trabalho no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A medida foi adotada de forma conjunta com a Auditoria Fiscal da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT/GO) e o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás (Sinfargo).

Segundo o CRF-GO, trabalhadores farmacêuticos que se encontrarem sem condições de segurança no trabalho devem denunciar a situação por meio do site da entidade, do disque-denúncia do SRT/GO ou pelo WhatsApp do sindicato.

A requisição feita pelos órgãos é embasada na legislação referente ao uso de EPIs, que estabelece que o uso de máscaras cirúrgicas e álcool em gel 70% devem ser fornecidos obrigatoriamente pelo estabelecimento, público ou privado, para a proteção dos profissionais. "A ação é uma parceria do Conselho para proteger os profissionais e a população em meio à crise de saúde causada pela Covid-19", diz Lorena Baía, presidente do CRF-GO.

Além do uso dos equipamentos, o distanciamento físico entre funcionários e clientes deverá ser mantido, sob risco de multa e processo civil e trabalhista, alerta o CRF-GO.

Veja os canais pelos quais a denúncia pode ser feita:

Site do CRF-GO: www.crfgo.org.br/denunciacovid

Disque-denúncia Alô Trabalho da SRT/GO: 158

WhatsApp do Sinfargo: (62) 9 9884-8775