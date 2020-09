Cidades Farmacêutico é assaltado, espancado e jogado em caçamba de lixo em Aparecida de Goiânia Agressões foram flagradas por câmeras de segurança

O farmacêutico Wender Henrique Porto, de 32 anos, foi assaltado, espancado e depois jogado em uma caçamba de lixo na madrugada do último sábado (5) para domingo (6) no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. As agressões foram flagradas por câmeras de segurança. As imagens mostram dois homens se aproximando da vítima, a derr...