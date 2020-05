Cidades Farmacêutica Zuleica Martins Arruda Unes morre aos 87 anos em Goiânia Professora aposentada do Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde trabalhou por mais de 30 anos, Zuleica deixa marido, filhos e netos

A farmacêutica e bioquímica Zuleica Martins Arruda Unes morreu na madrugada desta quinta-feira (28), em Goiânia, vítima de insuficiência respiratória. O sepultamento ocorreu no início da tarde de hoje, no Cemitério Parque Jardim das Palmeiras, em cerimônia reservada aos familiares. Zuleica era professora aposentada do Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federa...