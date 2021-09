Cidades Familiares tentam esclarecer morte de goiana na Argentina Jovem morreu em 2018. Investigação preliminar apontou óbito como natural. Entretanto, família suspeita de homicídio e cobra investigação

Em março de 2018, a goiana Luana de Melo, de 25 anos, foi encontrada morta no próprio apartamento, em Buenos Aires, na Argentina. Inicialmente, a morte foi considerada natural. Três meses depois de ela ter morrido, uma perita apontou a suspeita de homicídio. Agora, a família da jovem cobra investigação e agilidade na tramitação do processo do caso. Luana foi encontrada...