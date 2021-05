Cidades Familiares, políticos e apoiadores se despedem de Bruno Covas Corpo foi sepultado por volta das 18h deste domingo (16) no Cemitério do Paquetá, em Santos (SP), onde o avô Mario Covas também foi enterrado

Em uma cerimônia restrita à família e a poucas autoridades, o corpo de Bruno Covas (PSDB), 41, foi sepultado por volta das 18h deste domingo (16) no Cemitério do Paquetá, em Santos (SP), onde o avô Mario Covas também foi enterrado. O carro funerário entrou no cemitério às 17h39. Nas horas que antecederam a chegada do corpo do prefeito, não foi permitida aglomeração nas vi...