Cidades Familiares fazem manifestação na porta de presídio em Planaltina de Goiás Na última sexta-feira (13), presos quebraram objetos e camas dentro das celas. Reclamações vão desde falta de comida à falta d’água

Familiares dos detentos que estão no presídio de segurança máxima de Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal, saíram de Goiânia e Aparecida de Goiânia na manhã desta segunda-feira (16) e foram para a porta da unidade prisional para protestar contra a suposta falta de estrutura no local. Cerca de 200 detentos de alta periculosidade foram transferidos para o...