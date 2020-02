Cidades Familiares estão em Anápolis, mas proibidos de encontrar resgatados em Wuhan Aviões pousaram às 6h05 desde domingo após mais de 36 horas de viagem

Familiares dos repatriados de Wuhan passaram os últimos dias em Anápolis, visitaram a base aérea e acompanharam de perto as movimentações da operação. O acesso aos parentes que retornaram, no entanto, está proibido no período da quarentena. Depois de uma viagem demais de 36 horas a partir de Wuhan, na China, com parada em Varsóvia, na Polônia, e Fortaleza (CE), os d...