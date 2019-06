Cidades Familiares e amigos de jovem estuprada em UTI protestam na porta de hospital em Goiânia Grupo cobra também justiça nas investigações do caso

Familiares e amigos da estudante Susy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, protestaram, na manhã desta segunda-feira (3), na porta do Hospital Goiânia Leste, no Setor Universitário, na capital. A jovem foi estuprada por um técnico de enfermagem enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O abuso foi registrado por câmeras de segurança e o...