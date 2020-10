Cidades Familiares e amigo de padre Robson foram beneficiados, diz MP-GO Órgão afirma que dinheiro da Afipe foi usado para compra de imóveis para pais e irmãos do padre Robson e que amigo dele montou boliche com recurso desviado

Pela primeira vez desde que a Operação Vendilhões foi deflagrada, em 21 de agosto, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) apontou como familiares e um amigo do padre Robson de Oliveira Pereira se beneficiaram com a aquisição de imóveis e abertura de um negócio a partir de recursos supostamente desviados da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), até então ...