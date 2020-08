Cidades Familiares de presos protestam em Goiânia por melhorias e direito de visita Manifestantes questionam a qualidade da alimentação, as condições para abrigo e a proibição das visitas presenciais

Familiares de presos protestam na manhã desta sexta-feira (21), em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública, na Avenida Anhanguera, próximo ao Terminal do Dergo, em Goiânia. Entre as reclamações, o grupo pede melhorias nas condições para abrigo dos detentos na prisão, maior qualidade da alimentação servida no cárcere, e ainda questiona a proibição das vi...