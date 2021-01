Cidades Familiares de presos fazem manifestação contra tortura no sistema prisional em Goiás Parentes de detentos denunciam situação de precariedade e maus tratos em presídios. Polícia Penal diz que toda queixa é apurada

Familiares de presos protestaram por melhores condições do sistema prisional na tarde desta quarta-feira (27). Manifestantes denunciam episódios de tortura e situação precária dos presídios. Os parentes dos presos se reuniram na porta da Escola Superior de Administração Penitenciária, no Setor Central de Goiânia, com cartazes e faixas. “Não estamos pedindo liber...