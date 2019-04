Vida Urbana Familiares de presos do interior de Goiás protestam contra condições 'sub-humanas' de presídios Em manifestação ocorrida em frente ao Fórum Cível, em Goiânia, participantes relataram problemas com alimentação, vestuário e higiene, dentre outras

Familiares de detentos dos municípios de Anápolis, no Centro do Estado, e de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, realizaram uma manifestação em frente ao Fórum Cível, no Jardim Goiás, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (2). Com faixas, os participantes reivindicaram melhores condições nos presídios e denunciaram situações que consideram “sub-humanas”. As críticas s...